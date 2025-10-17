Полеты «Черных орлов» на оборонной выставке в Южной Корее. Фото дня

17 октября 2025 года, Соннам, Южная Корея. Пилотажная группа ВВС Южной Кореи Black Eagles («Черные орлы») демонстрирует свои навыки в рамках Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной техники ADEX-2025. Полеты выполнялись на истребителях F-35A и южнокорейском KF-21, который еще находится в разработке.

ADEX-2025 проводится на авиабазе в городе Соннам. Как сообщили организаторы, участие примут около 600 компаний из 35 стран, они ожидают 300 тыс. гостей. Посетители выставки смогут ознакомиться с различной военной техникой, в том числе самолетами, беспилотниками, ПВО и др.