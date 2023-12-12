Полиция Испании изъяла 11 тонн кокаина в Виго и Валенсии. Фото дня

Испания, Мадрид, 12 декабря. Сотрудники полиции демонстрируют кокаин, изъятый в ходе двух операций по борьбе с наркоторговлей. Испанские власти заявили, что конфисковали 11 тонн кокаина и арестовали 20 человек, входящих в преступные организации балканского происхождения, занимающиеся контрабандой запрещенных препаратов в морских контейнерах. Следователи считают, что группировка использовала компанию по производству замороженных морепродуктов в качестве прикрытия для доставки наркотиков из Южной Америки.