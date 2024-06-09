Последний день голосования на выборах в Европарламент. Фото дня

9 июня 2024 года, Бэлени, Румыния. Мужчина выглядывает из кабинки для голосования на выборах в Европарламент и местные органы власти.

Сотни миллионов избирателей в странах Евросоюза 9 июня пришли проголосовать на первых после выхода Великобритании из состава ЕС (и 10-х по счету с 1979 года, когда они состоялись впервые). Сегодня последний из четырех дней голосования, которое стартовало 6 июня в Нидерландах.

Европарламент — единственный в мире транснациональный парламент, избираемый прямым голосованием. Когда-то его высмеивали как «говорильню», но за последние два десятилетия он приобрел значительные полномочия. Его члены вместе с министрами национальных правительств определяют политику ЕС по целому ряду направлений — борьбе с изменением климата, развитию искусственного интеллекта, защите прав трудящихся, поддержке фермеров субсидиями и других.

Также за Европарламентом остается последнее слово в решении вопроса о том, останется ли Урсула фон дер Ляйен на новый срок на посту главы Еврокомиссии — одной из самых влиятельных должностей в европейской политике.