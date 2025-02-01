Последний вечер Дома Кино. Фотогалерея

В Москве закрылась культовая киноплощадка — центральный дом кинематографистов. Ранее сообщалось, что на месте знаменитого здания планируется построить комплекс апартаментов с современным киноцентром. За несколько десятилетий Дом кино стал центром притяжения для нескольких поколений зрителей, актеров, студентов и деятелей кино. «Рекламу нам сделал Никита Михалков, это праздник со слезами на глазах… Это намоленное место, это был наш дом, наш клуб, теперь, к сожалению, его нет», — сказал 30 января перед премьерой своего фильма «Вечно живой» режиссер Алексей Ханютин, намекая на роль Михалкова в решении о реконструкции Дома кино.

В последний день работы на экране Большого зала состоялся показ фильма «Кукольный дом» режиссера Ольги Беляевой, на который пришло большое число зрителей, пришедших проститься с Домом кино — те, кому не хватило мест, сидели на ступеньках.

Перед показом директор Дома кино Екатерина Головня пригласила на сцену сотрудников учреждения, которых зрители поблагодарили аплодисментами за долгие годы работы.

В этот же день журналисты RTVI запечатлели интерьер и пространства Дома кино, побывали на чердаке и подземельях исторического здания, где в груде мусора нашли письмо актрисы Маргариты Тереховой Дирку ван Доммеле, отправленное факсом в 1994 году, в котором она благодарит за приглашение на кинофестиваль в Брюгге и оценку ее актерской работы в фильме «Только для сумасшедших» («Сестра милосердия») 1990 года. Символично, что в темном чулане в коробке до сих пор валяются DVD-диски с записью скандального чрезвычайного съезда Союза кинематографистов, который в марте 2009 года созывал Михалков.