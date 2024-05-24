Последний звонок в городах России. Фото дня

Сегодня, 24 мая, для сотен тысяч выпускников российских школ на торжественных линейках прозвенел последний звонок, символизирующий окончание учебы. В некоторых школах праздник состоится завтра, 25 мая. Две эти даты назначило Министерство просвещения России.

Традиция проведения последнего звонка зародилась в 1948 году в краснодарской школе №12. За долгие годы она мало в чем изменилась. В «классическом» варианте сценария выпускник несет на плече первоклассницу с колокольчиком. Юные девушки-выпускницы часто надевают школьную форму советского образца — темные платья с белыми кружевными фартуками, и повязывают банты в волосы.