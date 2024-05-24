Визуал
24.05.2024 / 20:15

Последний звонок в городах России. Фото дня

Последний звонок в городах России. Фото дня
Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сегодня, 24 мая, для сотен тысяч выпускников российских школ на торжественных линейках прозвенел последний звонок, символизирующий окончание учебы. В некоторых школах праздник состоится завтра, 25 мая. Две эти даты назначило Министерство просвещения России.

Традиция проведения последнего звонка зародилась в 1948 году в краснодарской школе №12. За долгие годы она мало в чем изменилась. В «классическом» варианте сценария выпускник несет на плече первоклассницу с колокольчиком. Юные девушки-выпускницы часто надевают школьную форму советского образца — темные платья с белыми кружевными фартуками, и повязывают банты в волосы.

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Михаил Климентьев / ТАСС

Михаил Климентьев / ТАСС

Михаил Климентьев / ТАСС

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Владимир Терешков