Последствия атаки беспилотников в Елабуге. Фото дня

Россия, Татарстан, Елабуга, 2 апреля. Беспилотные летательные аппараты впервые с начала военной операции на Украине атаковали предприятия на территории Татарстана — особую экономическую зону «Алабуга» в Елабуге и нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (города находятся друг от друга на расстоянии в 20 км по воздуху и на удалении более 1,5 тыс. км от Киева). В результате удара дронов пострадали 13 человек — студенты колледжа «Алабуга Политех», в том числе двое несовершеннолетних. Следственный комитет России начал расследование инцидентов.