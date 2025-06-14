Последствия авиаударов Ирана по Израилю. Фотогалерея
Ночью и утром 14 июня Иран провел пять волн ударов, выпустив в сторону Израиля свыше 150 ракет. Часть из них поразила центральные и северные районы страны. Один из снарядов упал в районе Тель-Авива, где находятся штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) и Министерство обороны, повредив расположенный рядом многоквартирный дом. Также из-за прямого попадания пострадало 32-этажное здание в Тель-Авиве. Последствия ударов Ирана по Израилю — в фотогалерее RTVI.
Взрыв во время ракетной атаки в Тель-Авиве Tomer Neuberg / AP
«Железный купол» перехватывает снаряд над городом Наблус на Западном берегу реки Иордан Alaa Badarneh / EPA / TASS
Взрыв освещает линию горизонта в Тель-Авиве рано утром в субботу 14 июня Leo Correa / AP
Люди смотрят на разрушенный жилой дом в Рамат-Гане Ariel Schalit / AP
Израильские спасатели на месте падения иранских баллистических ракет на жилые дома в Ришон ле-Ционе, недалеко от Тель-Авива Abir Sultan / EPA / TASS
Жилой дом в Тель-Авиве в который попала ракета выпущенная из Ирана Leo Correa / AP
Парамедики эвакуируют женщину в Ришон Леционе, Израиль,14 июня 2025 года Ohad Zwigenberg / AP
Маген Давид Адом (MDA), национальная служба скорой помощи Израиля, сообщила, что в результате ответных ударов погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения, в том числе некоторые в критическом состоянии Abir Sultan / EPA / TASS
Израильские силы безопасности осматривают разрушенные дома в Ришон Леционе Ohad Zwigenberg / AP
Израильские военные заявили, что Иран выпустил десятки ракет и беспилотников в сторону Израиля, но некоторые из них были перехвачены Abir Sultan / EPA / TASS
Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Ariel Schalit / AP