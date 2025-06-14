Последствия авиаударов Ирана по Израилю. Фотогалерея

Ночью и утром 14 июня Иран провел пять волн ударов, выпустив в сторону Израиля свыше 150 ракет. Часть из них поразила центральные и северные районы страны. Один из снарядов упал в районе Тель-Авива, где находятся штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) и Министерство обороны, повредив расположенный рядом многоквартирный дом. Также из-за прямого попадания пострадало 32-этажное здание в Тель-Авиве. Последствия ударов Ирана по Израилю — в фотогалерее RTVI.