Последствия «исторического» шторма в Калифорнии. Фото дня

6 февраля 2024 года, Калифорния, США. Жители Лос-Анджелеса, оставшиеся без крова после урагана «исторических масштабов» и мощных ливней, временно разместились в палатках возле здания баптистской миссии. Места для ночлега потребовались почти 75 тысячам человек, чье жилье было повреждено или разрушено стихией.

Мощный шторм пронесся по Южной Калифорнии, вызвав проливные дожди и наводнения. Известно о нескольких погибших в результате падения деревьев. Спровоцированные ливнями оползни и селевые потоки снесли множество домов, стоявших на склонах, включая особняки за сотни тысяч долларов. Идущее вдоль Тихоокеанского побережья шоссе местами размыто, движение по нему перекрыто.