Последствия израильского авиаудара в секторе Газа. Фото дня

15 декабря 2024 года, Дейр-эль-Балах, центральная часть сектора Газа. Палестинские беженцы осматривают разрушенные палатки на стадионе Аль-Дура, где размещен один из лагерей для их временного пребывания. По данным Минздрава Палестины, по меньшей мере 22 человек погибли в результате израильских авиаударов, нанесенных накануне. ООН считает, что как минимум 1,9 млн человек — девять из десяти жителей сектора Газа — вынужденно покинули свои дома после начала наступления ЦАХАЛ осенью 2023 года. Некоторым пришлось переселяться два раза и более.