Последствия наводнения в Афганистане. Фото дня

Провинция Гор, Афганистан, 18 мая 2024 года. Мужчина и женщина сидят возле дома, разрушенного в результате сильного наводнения. Жертвами стихийного бедствия, вызванного мощными ливнями, стали по меньшей мере 50 человек. Число погибших может возрасти, поскольку десятки человек числятся пропавшими без вести.

В результате наводнения разрушены около 2 тыс. домов и сотни гектаров сельскохозяйственных земель, потеряны тысячи голов скота. В столице провинции — городе Чагчаран (Фирузкух) — оказались затоплены почти все основные дороги, ведущие к населенному пункту.

Неделей ранее наводнение произошло на северо-востоке Афганистана, затронув три провинции — Баглан, Тахар и Бадахшан. В результате погибли более 300 человек, свыше 1,5 тыс. человек пострадали.