Последствия наводнения в Кении. Фото дня

Гарсен, Кения, 2 декабря 2023 года. Полицейский пытается пройти по затопленной дороге после сильных наводнений, вызванных проливными дождями, которые продолжаются около месяца.

Сезон дождей в Кении длится с середины октября по середину декабря, этот период характеризуется короткими ливнями и более прохладными температурами. В этом году синоптики предупреждали, что выпадет больше осадков, чем обычно, и прогнозировали продолжение дождей до января.

Вызванные ливнями паводки привели к длительным отключениям электричества и вспышкам заболеваний. По всей стране размыты дороги и разрушены мосты, что затрудняет доступ спасателей к пострадавшим. Из-за наводнений погибли более 70 человек, свыше 40 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.