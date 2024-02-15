Последствия обстрела Белгорода. Фото дня

15 февраля 2024 года, Белгород, Россия. Здание торгового центра на улице Плеханова повреждено при обстреле города со стороны ВСУ. Еще один снаряд попал в стадион школы №42. Помощник главы областного Минздрава Алексей Кузнецов сообщил о шести погибших, включая грудного ребенка. Ранения, по его словам, получили 17 человек, в том числе четверо детей. Минобороны России уточнило, что украинские войска обстреливали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир».

Многие жилые дома рядом с ТЦ получили повреждения, в них выбиты оконные стекла. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.