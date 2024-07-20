Последствия обстрела Шебекино. Фото дня

20 июля 2024 года, Шебекино, Белгородская область, Россия. В ночь на 20 июля губернатор Белгородской области сообщил в своем телеграм-канале о троих пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ — женщине с травматической ампутацией кисти и двух мужчинах с осколочными ранениями. Из-за прямых попаданий загорелись два частных дома, а при повторном обстреле пострадали еще семь местных жителей. Снаряды выбили окна, повредили балконные плиты, фасады и стены домов, сообщил Гладков. В одном из домов, по его словам, загорелся газопровод.