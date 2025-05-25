Последствия падения БПЛА возле жилых домов в Туле. Фото дня

25 мая 2025 года. Тула, Россия. Многоквартирный дом на улице Металлургов, где ночью упал украинский беспилотник.

По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили над Тульской областью 16 дронов в ночь на воскресенье. Всего над российскими регионами было сбито 110 беспилотников.

В результате падения БПЛА в Туле получили повреждения три жилых дома, в квартирах частично выбиты стекла. В двух подъездах разрушены все балконы, сообщил ТАСС один из жителей.

Жильцы не пострадали. Им предложили переехать в пункты временного размещения, пока коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий. В домах отключены вода и газ.