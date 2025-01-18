Последствия ракетного удара в Киеве. Фото дня

18 января 2025 года, Киев, Украина. Экстренные службы работают на месте после ракетного удара.

Российские Вооруженные силы утром 18 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по конструкторскому бюро «Луч», сообщило Минобороны России.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе средств ПВО и «угрозе баллистики» утром 18 января. Позже он заявил о повреждении входа на станцию метро «Лукьяновская» и трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе. Станцию закрыли на вход и выход, поезда проезжают ее без остановки, заявил Кличко.

Издание «Общественное. Киев» писало о «мощных взрывах» в украинской столице и отключении водоснабжения в нескольких районах города. Издание также опубликовало фотографии затопленных улиц. Позже киевская администрация сообщила, что давление в сети и водоснабжение всех потребителей восстановлено.