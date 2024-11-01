Визуал
01.11.2024 / 09:42

Последствия разрушительного наводнения в Испании: фотогалерея

Последствия разрушительного наводнения в Испании: фотогалерея
Biel Alino / EPA / TASS

В Испании число жертв наводнений, вызванных ураганом «Дана», превысило 150 человек. По меньшей мере 155 смертей были зафиксированы в Валенсии, две — в Кастилья-Ла-Манче, еще один британец погиб в Андалусии, передает «Би-би-си». Метеорологическое агентство Aemet сообщало, что в городе Чива недалеко от Валенсии всего за восемь часов выпала годовая норма осадков. Король Фелипе VI предупредил, что чрезвычайная ситуация «все еще не закончена», а премьер-министр Санчес предупредил о необходимости укрыться там, где это необходимо. Что происходит в стране сейчас — в фотогалерее RTVI.

Gregorio Marrero / AP

Alberto Saiz / AP

Manu Fernandez / AP

Ismael Herrero / EPA / TASS

Manu Fernandez / AP

Alberto Saiz / AP

Manuel Bruque / EPA / TASS

Manu Fernandez / AP

Zuma / TASS

Alberto Saiz / AP

Alberto Saiz / AP

Biel Alino / EPA / TASS

Kai Forsterking / EPA / TASS

Manuel Bruque / EPA / TASS

Manu Fernandez / AP

Manu Fernandez / AP

Manu Fernandez / AP

Manu / EPA / TASS

Manu Fernandez / AP

Manu Fernandez / AP

Владимир Терешков