Последствия разрушительного наводнения в Испании: фотогалерея

В Испании число жертв наводнений, вызванных ураганом «Дана», превысило 150 человек. По меньшей мере 155 смертей были зафиксированы в Валенсии, две — в Кастилья-Ла-Манче, еще один британец погиб в Андалусии, передает «Би-би-си». Метеорологическое агентство Aemet сообщало, что в городе Чива недалеко от Валенсии всего за восемь часов выпала годовая норма осадков. Король Фелипе VI предупредил, что чрезвычайная ситуация «все еще не закончена», а премьер-министр Санчес предупредил о необходимости укрыться там, где это необходимо. Что происходит в стране сейчас — в фотогалерее RTVI.