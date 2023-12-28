Последствия шторма «Геррит» в Манчестере. Фото дня

28 декабря 2023 года, Манчестер, Англия. Ураганный ветер сорвал крыши и обрушил стены домов в районе Стейлибридж в Большом Манчестере. За ночь полицейские эвакуировали около сотни домовладений, никто не пострадал. Причина ЧП — налетевший на Британию шторм «Геррит», который оставил без света тысячи домов и нарушил работу транспорта. Лондонский аэропорт Хитроу отменил десятки рейсов, на нескольких направлениях было прервано движение поездов, а в Шотландии некоторые автотрассы перекрыты из-за снегопада.