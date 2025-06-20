Последствия сильнейшего наводнения на юге Китая: 13 главных фотографий

На юг Китая обрушилось наводнение. Сезон дождей в этом году начался раньше обычного, в начале июня. В горном уезде Чунцина, где общее суточное количество осадков достигло 304 мм, а уровень по крайней мере одной местной реки поднялся на 19 метров из-за сходящихся осадков с гор. Из-за поднятия уровня воды в реках и выхода их из берегов, в некоторых городах вода затопила дома и смыла автомобили. Зафиксированы перебои с электричеством. Не менее 300 человек были эвакуированы из городов и деревень. Красный уровень опасности введен в шести провинциях. Подробности — в фотогалерее RTVI.