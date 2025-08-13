Визуал
13.08.2025 / 19:02

Последствия сильного лесного пожара на северо-западе Греции. Фото дня

Thanassis Stavrakis / AP

Греция, Патры, 13 августа 2025 года. Сгоревшие автомобили на стоянке в Като Ахайя во время лесного пожара недалеко от города. Пожарные и местные жители объединили усилия, чтобы сдержать быстро распространяющиеся лесные пожары на окраинах Патры — третьего по величине города Греции.

Владимир Терешков