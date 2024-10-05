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05.10.2024 / 15:13

Последствия урагана «Хелен». Фотогалерея

Доминик Гуччардо идет к своему дому в Пенсаколе, штат Северная Каролина, после урагана «Хелен»
Доминик Гуччардо идет к своему дому в Пенсаколе, штат Северная Каролина, после урагана «Хелен»
Mike Stewart / AP

На юго-востоке США неделю бушевал ураган «Хелен», ставший самым смертоносным и разрушительным с начала века после «Катрины» в 2007 году и «Марии» в 2017-м. Жертвами стихии стали более 200 человек.

Вид с воздуха на вырванные с корнем деревья во Флориде
Dave Decker / ZUMA Press Wire / TASS

Сотрудники береговой охраны США ищут пострадавших после урагана «Хелен» в Китон-Бич (Флорида), где разрушено около 90% домов и недвижимости
Jaiden Hartley / ZUMA / TASS

Разрушенный мост на шоссе в Эрвине, штат Теннесси
Jeff Roberson / AP

Пострадавший из-за урагана автобус у баптистской церкви Лорел Бранч в Пенсаколе, штат Северная Каролина
Mike Stewart / AP

Сотрудники поисково-спасательной группы устраняют последствия урагана в Эрвине, штат Теннесси
Jeff Roberson / AP

Упавшее дерево перед жилым домом в Ашвилле, штат Северная Каролина
Jeff Amy / AP

Затопленная дорога и разрушенные постройки в Стейнхатчи, штат Флорида
Kate Payne / Telegram

Сотрудники поисково-спасательной группы устраняют последствия урагана в Эрвине, штат Теннесси
Jeff Roberson / AP

Поток воды вынес автомобили на железнодорожные пути в Суоннаноа, штат Северная Каролина
Eric S. Lesser / EPA / TASS

Местный житель Терри Робинсон разбирает вещи у своего дома, который был унесен наводнением в Суоннаноа, штат Северная Каролина
Eric S. Lesser / EPA / TASS