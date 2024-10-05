Последствия урагана «Хелен». Фотогалерея

На юго-востоке США неделю бушевал ураган «Хелен», ставший самым смертоносным и разрушительным с начала века после «Катрины» в 2007 году и «Марии» в 2017-м. Жертвами стихии стали более 200 человек.
Вид с воздуха на вырванные с корнем деревья во Флориде
Dave Decker / ZUMA Press Wire / TASS
Сотрудники береговой охраны США ищут пострадавших после урагана «Хелен» в Китон-Бич (Флорида), где разрушено около 90% домов и недвижимости
Jaiden Hartley / ZUMA / TASS
Разрушенный мост на шоссе в Эрвине, штат Теннесси
Jeff Roberson / AP
Пострадавший из-за урагана автобус у баптистской церкви Лорел Бранч в Пенсаколе, штат Северная Каролина
Mike Stewart / AP
Сотрудники поисково-спасательной группы устраняют последствия урагана в Эрвине, штат Теннесси
Jeff Roberson / AP
Упавшее дерево перед жилым домом в Ашвилле, штат Северная Каролина
Jeff Amy / AP
Затопленная дорога и разрушенные постройки в Стейнхатчи, штат Флорида
Kate Payne / Telegram
Сотрудники поисково-спасательной группы устраняют последствия урагана в Эрвине, штат Теннесси
Jeff Roberson / AP
Поток воды вынес автомобили на железнодорожные пути в Суоннаноа, штат Северная Каролина
Eric S. Lesser / EPA / TASS
Местный житель Терри Робинсон разбирает вещи у своего дома, который был унесен наводнением в Суоннаноа, штат Северная Каролина
Eric S. Lesser / EPA / TASS