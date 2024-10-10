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10.10.2024 / 19:32

Последствия урагана «Милтон» в американском штате Флорида. Фото дня

Последствия урагана «Милтон» в американском штате Флорида. Фото дня
Joe Raedle / Getty Images

10 октября, Пунта-Горда (штат Флорида). Лодки, выброшенные на берег во время урагана «Милтон».

По данным Национального центра ураганов, ураган Милтон обрушился на западное побережье Флориды в среду вечером как шторм третьей категории, принеся с собой проливные дожди, наводнения и торнадо по всему штату.

Макс Уоттс из штата Гавайи идет к трейлеру, где он вместе с коллегами пережидает ураган «Милтон» в Тампе, штат Флорида. Уоттс, работающий в компании по буксировке, был направлен во Флориду для оказания помощи в ликвидации последствий урагана
Julio Cortez / AP

Последствия урагана «Милтон» в Сарасоте, штат Флорида
Sean Rayford / Getty Images

Обломки строений и деревьев в Брадентоне, штат Флорида
Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS

Строительный кран обрушился на здание, в котором располагается редакция газеты Tampa Bay Times в Сент-Питерсберге, штат Флорида
Spencer Platt / Getty Images

Поваленное дерево лежит поперек дороги в центре Тампы, штат Флорида
Rebecca Blackwell / AP

Затопленная улица в Пунта-Горда, штат Флорида
Joe Raedle / Getty Images

Затопленный автомобиль в Клируотере, штат Флорида
Mike Stewart / AP

Рекламный щит, вырванный с корнем во время урагана в Клируотере, штат Флорида
Julio Cortez / AP

Спасательная лодка у жилого комплекса в Клируотере, штат Флорида
Mike Stewart / AP

Дом на сваях в Брадентон-Бич на острове Анна Мария, штат Флорида
Rebecca Blackwell / AP

Люди в затопленном жилом комплексе в Клируотере, штат Флорида
Mike Stewart / AP

Лодки на пирсе после урагана в Форт-Майерсе, штат Флорида
Marta Lavandier / AP

Спасательная лодка у жилого комплекса в Клируотере, штат Флорида
Mike Stewart / AP

Крыша стадиона «Тропикана Филд» в Сент-Питерсберге, штат Флорида
Julio Cortez / AP