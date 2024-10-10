Последствия урагана «Милтон» в американском штате Флорида. Фото дня
10 октября, Пунта-Горда (штат Флорида). Лодки, выброшенные на берег во время урагана «Милтон».
По данным Национального центра ураганов, ураган Милтон обрушился на западное побережье Флориды в среду вечером как шторм третьей категории, принеся с собой проливные дожди, наводнения и торнадо по всему штату.
Макс Уоттс из штата Гавайи идет к трейлеру, где он вместе с коллегами пережидает ураган «Милтон» в Тампе, штат Флорида. Уоттс, работающий в компании по буксировке, был направлен во Флориду для оказания помощи в ликвидации последствий урагана Julio Cortez / AP
Последствия урагана «Милтон» в Сарасоте, штат Флорида Sean Rayford / Getty Images
Обломки строений и деревьев в Брадентоне, штат Флорида Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS
Строительный кран обрушился на здание, в котором располагается редакция газеты Tampa Bay Times в Сент-Питерсберге, штат Флорида Spencer Platt / Getty Images
Поваленное дерево лежит поперек дороги в центре Тампы, штат Флорида Rebecca Blackwell / AP
Затопленная улица в Пунта-Горда, штат Флорида Joe Raedle / Getty Images
Затопленный автомобиль в Клируотере, штат Флорида Mike Stewart / AP
Рекламный щит, вырванный с корнем во время урагана в Клируотере, штат Флорида Julio Cortez / AP
Спасательная лодка у жилого комплекса в Клируотере, штат Флорида Mike Stewart / AP
Дом на сваях в Брадентон-Бич на острове Анна Мария, штат Флорида Rebecca Blackwell / AP
Люди в затопленном жилом комплексе в Клируотере, штат Флорида Mike Stewart / AP
Лодки на пирсе после урагана в Форт-Майерсе, штат Флорида Marta Lavandier / AP
Спасательная лодка у жилого комплекса в Клируотере, штат Флорида Mike Stewart / AP
Крыша стадиона «Тропикана Филд» в Сент-Питерсберге, штат Флорида Julio Cortez / AP