Последствия урагана «Милтон» в американском штате Флорида. Фото дня

10 октября, Пунта-Горда (штат Флорида). Лодки, выброшенные на берег во время урагана «Милтон».

По данным Национального центра ураганов, ураган Милтон обрушился на западное побережье Флориды в среду вечером как шторм третьей категории, принеся с собой проливные дожди, наводнения и торнадо по всему штату.