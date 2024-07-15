Последствия взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали. Фото дня

15 июля 2024 года, Могадишо, Сомали. Популярная кофейня Top Coffee в сомалийской столице превратилась в руины: так она выглядит после взрыва припаркованной рядом машины, который произошел вечером 14 июля, когда в заведении транслировали финальный матч чемпионата Европы по футболу между Англией и Испанией. При взрыве погибли как минимум девять человек, включая оказавшихся поблизости прохожих, и пострадали еще около 20. В полиции Могадишо заявили, что автомобиль заминировали «хариджитские террористы».