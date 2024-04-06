Часть Орска (Оренбургская область) под названием Старый город оказалась затоплена из-за прорыва дамбы на реке Урал. ЧП произошло вечером 5 апреля, но городские власти объявили эвакуацию заранее, предупредив о риске повреждения дамбы. Областная прокуратура заявила, что причиной прорыва стали нарушения при содержании конструкции. Следком возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Из-за прорыва дамбы были эвакуированы сотни жителей Орска и его окрестностей, где расположен частный сектор и дачные хозяйства. В зоне подтопления спасатели МЧС обнаружили тела трех погибших. Источники в оперативных службах уточнили, что смерть двух из них не была связана с наводнением. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, жители региона, чье имущество пострадало в результате наводнений, получат выплаты в двойном размере.