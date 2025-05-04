Повторные президентские выборы в Румынии. Фото дня

4 мая 2025 года, Бухарест, Румыния. Кандидат в президенты от оппозиционной крайне правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион (справа) опускает бюллетень в урну, стоя рядом с победителем первого тура прошлогодних аннулированных выборов Кэлином Джорджеску.

Конституционный суд Румынии отменил результаты изначального голосования в ноябре 2024 года, а Центральное избирательное бюро республики запретило Джорджеску участвовать в перевыборах. Причиной таких решений стала информация о нарушениях во время голосования и предвыборной кампании политика. Джордже Симион занял место Джорджеску на нынешних выборах.