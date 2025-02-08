Пожар на «Электрозаводе» в Москве. Фото дня

8 февраля 2025 года, Москва, Россия. В здании бывшего Электрозавода произошло возгорание, пожар охватил несколько сотен «квадратов». На момент начала ЧП внутри находились десятки людей: помещения там арендуют танцевальная студия, квест-рум и другие компании, приводившие посетителей. Многие эвакуировались сами, некоторых вывели спасатели. Арендаторы рассказали, что автоматическая система оповещения о пожарной угрозе не работала. По предварительным данным, пострадали три или четыре человека, их увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с отравлением продуктами горения. Телеграм-каналы пишут, что в качестве версии о причинах пожара рассматривается короткое замыкание старой проводки из-за возможного перегруза сети.