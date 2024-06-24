Пожар в здании НИИ «Платан» в Московской области. Фото дня

Россия, Фрязино (Московская область), 24 июня. Подростки смотрят на охваченное огнем административное здание НИИ «Платан».

По состоянию на 20:00 мск, пожарным удалось локализовать огонь на площади 5 тыс. квадратных метров.

По предварительным данным, жертвами пожара стали восемь человек. Двое погибших мужчин, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна. Судьба еще двух женщин, которые находились на восьмом этаже, пока неизвестна. Один человек в больнице на ИВЛ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, уже известно, что: