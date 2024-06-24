Пожар в здании НИИ «Платан» в Московской области. Фото дня

Россия, Фрязино (Московская область), 24 июня. Подростки смотрят на охваченное огнем административное здание НИИ «Платан».
По состоянию на 20:00 мск, пожарным удалось локализовать огонь на площади 5 тыс. квадратных метров.
По предварительным данным, жертвами пожара стали восемь человек. Двое погибших мужчин, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна. Судьба еще двух женщин, которые находились на восьмом этаже, пока неизвестна. Один человек в больнице на ИВЛ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Кроме того, уже известно, что:
- Здание во Фрязине не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности с 2017 года.
- Помещения в корпусе, где находилась, в том числе, администрация НИИ, арендовали 30 компаний. На момент возгорания в здании находились сотрудники двух организаций.
- Взрывы в здании, раздавшиеся после пожара, спровоцировали кислородные баллоны. В результате обрушились перекрытия.
- Тушение огня осложнено из-за лифтовой шахты, которая находится в центральной части здания. Ее воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание.
- Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура.