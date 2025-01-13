Визуал
13.01.2025 / 17:20

Пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей. Фотогалерея

Пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей. Фотогалерея
Mark J. Terrill / AP

В Калифорнии уже неделю бушуют лесные пожары. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Пострадали несколько районов Лос-Анджелеса. На данный момент известно о 24 погибших. Сгорели дома проживающих в Калифорнии знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мела Гибсона. Подробности — в фотогалерее RTVI.

MEGA / GC Images / Getty Images
Спенсер Пратт наблюдает за лесным пожаром, приближающимся к его дому, 7 января 2025 года в Пасифик Палисейдс, Калифорния

Вертолет сбрасывает воду на пожар Палисейдс за домом с рождественскими огнями в каньоне Мандевиль, в Лос-Анджелесе
Ethan Swope / AP

Соцсети Mandy Moore

Соцсети Mandy Moore

Chris Pizzello / AP
Мужчина идет к горящей церкви Altadena Community Church, 8 января 2025, Пасадена, Калифорния

Вид на дом Энтони Хопкинса, разрушенный в результате пожара в Палисейдс 10 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния
MEGA / GC Images / Getty Images

Собака и пожарный во время пожара Итон в Альтадене, Калифорния, 8 января 2025 года
Nic Coury / AP

Соцсети Cameron Mathison

Соцсети Cameron Mathison

Дом Мела Гибсона в Малибу, разрушенный в результате пожара
MEGA / GC Images / Getty Images

Человек идет по улице после пожара в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, 11 января 2025 года
John Locher / AP

Статуя в греческом стиле на руинах сгоревшего дома на шоссе Пасифик-Кост
Jonathan Alcorn / ZUMA / TASS

Вид на дом Пэрис Хилтон на пляже Малибу, сгоревший во время пожара
Tayfun Coskun / Anadolu / Getty Images

Знак, предупреждающий потенциальных мародеров, гласит «Воры будут застрелены». Пожарные готовятся тушить очаги возгорания после пожара в Итоне в Альтадене в воскресенье, 12 января 2025 года
Will Lester / MediaNews Group/ Inland Valley Daily Bulletin / Getty Images