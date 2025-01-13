Пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей. Фотогалерея

В Калифорнии уже неделю бушуют лесные пожары. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Пострадали несколько районов Лос-Анджелеса. На данный момент известно о 24 погибших. Сгорели дома проживающих в Калифорнии знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мела Гибсона. Подробности — в фотогалерее RTVI.