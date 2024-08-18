Пожары в Туве. Фото дня

18 августа 2024 года, Республика Тува. В Туве в третий раз за лето ввели режим ЧС из-за лесных пожаров на площади 2,4 тыс. га.

По данным на вечер 18 августа, в республике действует 32 лесных пожаров, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. В Тандинском районе действует одновременно несколько крупных очагов, один из них находится в 5 км от населенного пункта.

Ховалыг заявил, что ситуация с лесными возгораниями обострилась из-за жаркой погоды и сухих гроз.

В тушении пожаров задействованы 469 человек, 57 единиц техники, а также два вертолета Ми-8. Если обстановка не улучшится, власти намерены привлечь самолет-амфибию, способный сбрасывать воду в больших объемах.

В связи с пожарами Ховалыг распорядился эвакуировать почти 500 школьников из детских лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак». Их доставят на автобусах в Кызыл.

В Тандинском районе Тувы шаманы провели обряд вызывания дождя.