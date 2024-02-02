Празднование 138-го Дня сурка на холме Гоблер-Ноб. Фото дня

США, Пенсильвания, Панксатони, 2 февраля. Дрессировщик из «Клуба сурка» Эй Джей Дерейм держит сурка Фила, предсказавшего раннее наступление весны в этом году. Кураторы животного утверждают, что ему не меньше 138 лет, и он делает прогнозы с 1886 года благодаря тому, что пьет «эликсир жизни». В сохранившихся записях о предсказаниях Фила до 2024 года говорится, что сурок 108 раз предсказал долгую зиму и всего 20 — скорую весну. Телеканал Fox News отметил, что предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.

Согласно поверью, если 2 февраля сурок, выходя из норки, видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Если же зверек не замечает тени, то можно надеяться на раннюю весну.