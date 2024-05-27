Визуал
27.05.2024 / 13:31

Празднование Дня независимости Грузии в Тбилиси. Фотогалерея

Празднование Дня независимости Грузии в Тбилиси. Фотогалерея
Zurab Tsertsvadze / AP

26 мая в Тбилиси прошел военный парад по случаю Дня независимости Грузии. В этот день в 1918 году после выхода из состава Российской империи была провозглашена Грузинская Демократическая Республика. Основные мероприятия состоялись на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. В столице были организованы выставки военной техники, ярмарки, театральные представления и выступления национальных ансамблей. Вечером того же дня жители Грузии собрались на новую акцию протеста против закона об «иностранных агентах». В центре Тбилиси собрались тысячи человек, чтобы пройти маршем по проспекту Меликишвили. Как это было — в фотогалерее RTVI.

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

Shakh Aivazov / AP

Shakh Aivazov / AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (слева направо) во время празднования 106-й годовщины Дня независимости Грузии
Shakh Aivazov / AP

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

Shakh Aivazov / AP

David Mdzinarishvili / EPA / TASS

Zurab Tsertsvadze / AP

Zurab Tsertsvadze / AP

Zurab Tsertsvadze / AP

Zurab Tsertsvadze / AP

Zurab Tsertsvadze / AP

Владимир Терешков