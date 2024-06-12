Визуал
12.06.2024 / 17:23

Празднование Дня России. Фотогалерея

Празднование Дня России. Фотогалерея
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Празднование Дня России в Казани. «Парад Дружбы» на территории Казанского Кремля. Выступление участников парада в национальных костюмах народов России
Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Празднование Дня России в Казани. «Парад Дружбы» на территории Казанского Кремля. Участники парада
Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России в Волгограде
Дмитрий Рогулин / ТАСС

Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера в Екатеринбурге
Донат Сорокин / ТАСС

Празднование Дня России на Михайловской набережной в Новосибирске
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Празднование Дня России на Михайловской набережной в Новосибирске
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Горожане во время празднования Дня России в Краснодаре
Роман Соколов / ТАСС

Женщина на улице во время празднования Дня России в Краснодаре
Роман Соколов / ТАСС

Празднование Дня России на центральной площади во Владивостоке
Юрий Смитюк / ТАСС

Люди во время празднования Дня России на центральной площади во Владивостоке
Юрий Смитюк / ТАСС

Женщины во время празднов
Юрий Смитюк / ТАСС

Празднование Дня России в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве
Сергей Булкин / ТАСС

Празднование Дня России в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве
Сергей Булкин / ТАСС

Флаги на мосту, украшенном в честь празднования Дня России в Москве
Максим Чурусов / ТАСС

Дети из городского клуба «Лето побед» выстраиваются в ряд, чтобы составить слово «Россия» и спеть гимн страны во время празднования Дня России в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
Alexander Zemlianichenko / AP

Максим Кардопольцев