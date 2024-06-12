Празднование Дня России. Фотогалерея

Празднование Дня России в Казани. «Парад Дружбы» на территории Казанского Кремля. Выступление участников парада в национальных костюмах народов России Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Празднование Дня России в Казани. «Парад Дружбы» на территории Казанского Кремля. Участники парада Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России в Волгограде Дмитрий Рогулин / ТАСС
Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера в Екатеринбурге Донат Сорокин / ТАСС
Празднование Дня России на Михайловской набережной в Новосибирске Кирилл Кухмарь / ТАСС
Празднование Дня России на Михайловской набережной в Новосибирске Кирилл Кухмарь / ТАСС
Горожане во время празднования Дня России в Краснодаре Роман Соколов / ТАСС
Женщина на улице во время празднования Дня России в Краснодаре Роман Соколов / ТАСС
Празднование Дня России на центральной площади во Владивостоке Юрий Смитюк / ТАСС
Люди во время празднования Дня России на центральной площади во Владивостоке Юрий Смитюк / ТАСС
Женщины во время празднов Юрий Смитюк / ТАСС
Празднование Дня России в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве Сергей Булкин / ТАСС
Празднование Дня России в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве Сергей Булкин / ТАСС
Флаги на мосту, украшенном в честь празднования Дня России в Москве Максим Чурусов / ТАСС
Дети из городского клуба «Лето побед» выстраиваются в ряд, чтобы составить слово «Россия» и спеть гимн страны во время празднования Дня России в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве Alexander Zemlianichenko / AP