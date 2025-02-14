Празднование Дня святого Валентина. Фото дня

14 февраля 2025 года, Москва, Россия. Посетители торгового центра «Ривьера» участвуют в вечеринке с воздушными шарами в День святого Валентина.

Этот праздник, также известный как День всех влюбленных, отмечается во всем мире 14 февраля. По легенде, он получил название в честь римского священника Валентина, который тайно венчал влюбленных, за что впоследствии был казнен. Также существует версия, что День святого Валентина восходит к древнеримскому празднику плодородия Луперкалии. 14 февраля принято объясняться в любви и дарить возлюбленным открытки с признаниями — «валентинки».