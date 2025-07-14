Празднование Дня взятия Бастилии в Париже. Фото дня

Франция, Париж, 14 июля 2025 года. В Париже по Елисейским полям прошел грандиозный парад в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. В торжественном шествии приняли участие 5618 военных, жандармов, полицейских и пожарных. Многотысячная толпа с замиранием сердца наблюдала за церемонией открытия. Пилотажная группа «Патруль Франции» эффектно пролетела над городом, образовав в небе французский триколор. Затем по Елисейским полям проехали 247 единиц наземной техники, а в небе над Парижем появились 65 боевых самолетов и 34 вертолета.