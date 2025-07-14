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14.07.2025 / 19:26

Празднование Дня взятия Бастилии в Париже. Фото дня

Участники индонезийского военного оркестра маршируют по Елисейским полям во время парада в честь Дня взятия Бастилии
Участники индонезийского военного оркестра маршируют по Елисейским полям во время парада в честь Дня взятия Бастилии
Christophe Ena / AP

Франция, Париж, 14 июля 2025 года. В Париже по Елисейским полям прошел грандиозный парад в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. В торжественном шествии приняли участие 5618 военных, жандармов, полицейских и пожарных. Многотысячная толпа с замиранием сердца наблюдала за церемонией открытия. Пилотажная группа «Патруль Франции» эффектно пролетела над городом, образовав в небе французский триколор. Затем по Елисейским полям проехали 247 единиц наземной техники, а в небе над Парижем появились 65 боевых самолетов и 34 вертолета.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и начальник Генштаба Вооружённых сил Франции Тьерри Буркхард (слева направо)
Abdul Saboor / EPA / TASS

Christophe Ena / AP

Zuma / TASS

Mohammed Badra / EPA / TASS

Christophe Ena / AP

Michel Euler / AP