Празднование зимнего солнцестояния в Стоунхендже. Фото дня

22 декабря, Уилтшире, Великобритания. Участники празднования зимнего солнцестояния у древнего памятника Стоунхендж. Зимнее солнцестояние знаменует середину зимы, это сутки с самым коротким световым днем и самой длинной ночью в году.

Стоунхендж является самым популярным в Великобритании местом празднования этой даты, там же отмечаются и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. В эти дни посетители получают редкую возможность бесплатно посетить памятник, войти внутрь кольца древних камней и прикоснуться к ним руками. Те, кто собирается в Стоунхендже праздновать зимнее солнцестояние, проводят там всю ночь и встречают рассвет, приветствуя «рождение» Солнца в новом году.