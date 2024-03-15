Премьера иммерсивного гастроспектакля «Рийстафель, техно и страна чудес». Фотогалерея

В Москве состоялась премьера иммерсивного гастроспектакля «Рийстафель, техно и страна чудес». Он создан при участии Ultima Яндекс Еда и был представлен в ресторане «Simach в Недальнем». Это первая постановка, в которой виртуальный ассистент Алиса исполняет одну из главных ролей вместе с профессиональными актёрами. А посетители, интерьер заведения, реквизит и готовые блюда стали неотъемлемой частью действия.

Спектакль создан по мотивам рассказов Роберта Шекли и Клиффорда Саймака. Это абсурдистская история с эффектом Расёмона, суть которого в том, что каждый персонаж трактует одно и то же событие по-своему.

Гастроспектакль поставил театральный режиссёр Габбилен Галычев. В своём творчестве он совмещает классические сценические практики с элементами перформанса и современного искусства. Художник постановки — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Лёша Лобанов.

Гастроспектакль «Рийстафель, техно и страна чудес» в ресторане «Simach в Недальнем» можно будет посетить с марта по сентябрь, два раза в месяц.

Как пошла премьера — показываем в фоторепортаже RTVI.