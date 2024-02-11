Президент Аргентины Хавьер Милей приветствует папу римского. Фото дня

11 февраля 2024 года, Ватикан. Президент Аргентины Хавьер Милей приветствует папу римского Франциска в базилике Святого Петра перед началом мессы в честь канонизации первой аргентинской святой Марии Антонии де Пас и Фигероа, больше известной как Мама Антула.

В 2020 году, еще до победы на президентских выборах, Милей в эфире телеканала Canal 9 назвал понтифика «слабоумным», «идиотом, защищающим социальную справедливость» и «человеком дьявола на земле». В ходе предвыборной кампании политик попросил прощения за свои слова.

На мессе Милей занял место в первом ряду и в конце обменялся с папой несколькими словами. Они пожали друг другу руки и обнялись. В понедельник, 12 февраля, у президента Аргентины запланирована частная аудиенция с Франциском.