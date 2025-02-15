Президентские выборы в Абхазии. Фото дня

15 февраля 2025 года, Сухум, Абхазия. Члены избирательной комиссии во время проведения выездного голосования на дому.

Досрочные выборы в Абхазии были назначены после того, как в ноябре 2024 года президент республики Аслан Бжания ушел в отставку на фоне протестов из-за инвестиционного соглашения с Россией.

В выборах участвуют пять кандидатов: председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, вице-президент республики Бадра Гунба и председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития» Адгур Хурхумал.