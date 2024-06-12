Прибытие российской атомной подводной лодки «Казань» в порт Гаваны. Фото дня

Российская атомная подлодка «Казань» зашла в порт Гаваны вслед за фрегатом «Адмирал Горшков», танкером-снабженцем «Академик Пашин» и спасательным буксиром ВМФ России «Николай Чикер». Как заявляли Революционные вооруженные силы Кубы, визит продлится до 17 июня, он связан с историческими дружескими отношениями между двумя странами и «строго соответствует международным правилам». В начале июня Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Россия планирует направить боевые корабли в Карибский регион в рамках военно-морских учений, которые будут включать заходы в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы. Цель мероприятий — демонстрация того, что Россия «все еще способна на определенный уровень глобального влияния», отмечал собеседник издания.