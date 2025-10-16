Призрак в городе-призраке: показаны лучшие фото Wildlife Photographer of the Year
Музей естественной истории в Лондоне объявил победителей 61-го конкурса Wildlife Photographer of the Year — самого престижного мирового соревнования в области фотографии дикой природы. Из 60 тыс. заявок из 113 стран были выбраны лучшие снимки, раскрывающие красоту, силу и хрупкость природы.
Главным победителем стал южноафриканский фотограф Вим ван ден Хивер за снимок «Гость из города-призрака». Его фотография запечатлела бурого гиену, появившегося среди руин заброшенного алмазного городка Колманскоп в Намибии. Работа демонстрирует, как природа постепенно возвращает себе места, покинутые человеком. На создание этого единственного кадра с помощью фотоловушки Вим потратил десять лет, проявив невероятное терпение и настойчивость. Среди других впечатляющих работ — жук-дровосек на фоне техники (Андреа Доминици, Италия), детеныш муравьеда-сироты (Фернандо Фасиоли, Бразилия), охотящийся каракал среди фламинго и свечение хищного растения под ультрафиолетом и многие другие.
Лучший молодой фотограф дикой природы 2025 года и победитель в категории «15—17 лет». «После разрушения», жук-дровосек — «лесной страж», наблюдает за вторжением человека Andrea Dominizi / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Премия за воздействие» (Impact Award 2025). «Сирота с дороги», детёныш гигантского муравьеда, который следует за своим опекуном после вечернего кормления в центре реабилитации Fernando Faciole / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Поведение: беспозвоночные». «Безумная гусеница», необычный «головной убор» гусеницы-листовёртки, питающейся эвкалиптом Georgina Steytler / Wildlife Photographer of the Year 2025
Портфолио «Видения Севера» Алексея Харитонова (Израиль / Россия) находит искусство в неожиданных перспективах северных болот.
Самоучка и любитель пейзажной съёмки, он исследует труднодоступные районы Русского Севера, Сибири и Арктики. С помощью дронов он открывает зрителю красоту тайги и тундры — мира, хрупкого перед лицом климатических перемен
Победитель в категории «Портфолио». «Око тундры», когда подземный лёд в вечной мерзлоте тает, земля проседает, образуя впадины, которые превращаются в болотистые термокарстовые озёра Alexey Kharitonov / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Портфолио». «Ледяные узоры», озеро в болотах Светлячковского торфяника покрылось тонким льдом и свежим снегом Alexey Kharitonov / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Портфолио». «Луна над тайгой», отражения сосен и осеннее свечение мхов Alexey Kharitonov / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Портфолио». «Осенний символ», безлюдные территории вдоль реки Таймылыр Alexey Kharitonov / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Портфолио». «Кусочек неба», болото Большое Знаменское Alexey Kharitonov / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Портфолио». «Ковёр тайги», пестрая мозаика Мухинского болота Alexey Kharitonov / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Океаны: более широкий взгляд». «Пиршество», кормёжка чаек вокруг рыболовного судна во время полярной ночи на севере Норвегии Audun Rickardsen / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Растения и грибы». «Смертельное притяжение», флуоресцентное свечение насекомоядного растения — непентеса Chien Lee / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Животные в своей среде». «Как угорь из воды», пятнистая мурена, который охотится на падаль во время отлива Shane Gross / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Поведение: амфибии и рептилии». «Резвящиеся лягушки», брачный сбор древесных лягушек во время дождя Quentin Martinez / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Водно-болотные угодья: более широкий взгляд». «Исчезающее болото», прыгунчик (springtail), бегущий по поверхности торфяного болота, усеянного пузырьками метана, окрашенными в неоново-зелёный цвет Sebastian Frölich / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Подводный мир». «Сумка выживания», яйцевая капсула акулёнка вида свэлл-шарк, прикреплённой к основанию гигантской ламинарии Ralph Pace / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «10 лет и младше». «Убежище ткачихи», паук-кругопряд в его шелковом убежище холодным сентябрьским утром Jamie Smart / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Поведение: млекопитающие». «Кошка среди фламинго», каракал охотится на малого фламинго в национальном парке Серенгети, Танзания Dennis Stogsdill / Wildlife Photographer of the Year 2025
Проект «Конец охоты» Хавьер Аснар Гонсалес де Руда (Испания) исследует сложные отношения между людьми и гремучими змеями в США.
На протяжении веков эти змеи вызывали у людей противоположные чувства — от почтения и уважения до страха и ненависти. Ежегодные «фестивали гремучих змей» (rattlesnake round-ups) зародились в 1930-х годах: охотники соревновались, кто соберёт больше змей по весу. Сегодня такие мероприятия теряют популярность, хотя антагонизм к змеям в некоторых штатах всё ещё силён.
Своей серией Хавьер призывает к уважению и защите этих животных, прежде чем они исчезнут с американского ландшафта.
Победитель в категории «Награда за серию фоторепортажей». «Кипящее гнездо», посетители смотрят на сотни западных гремучих змей во время ежегодного фестиваля в Суитвотере, штат Техас, США Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Награда за серию фоторепортажей». «Просвещение», на фестивале в Пенсильвании отмечают экологическую роль гремучих змей Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Награда за серию фоторепортажей». «Снятие шкуры», убитую змею на фестивале, освежевывает волонтёр. Мясо и кожу затем продают Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Награда за серию фоторепортажей». «Коллекционер», Кайл Варгас с увлечением изучает гремучих змей Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Награда за серию фоторепортажей». «От яда — к лекарству», капли яда восточной гремучей змеи стекают в стеклянную емкость Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Награда за серию фоторепортажей». «Напуганные», чёрнохвостая гремучая змея, найденная ночью на дороге возле Форт-Дэвис, Техас, США Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Фотожурналистика». «Как спасти вид», мертвый эмбрион после первой успешной операции по переносу эмбриона северного белого носорога в суррогатную мать Jon A Juárez / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Поведение: птицы». «Синхронная рыбалка», рыба-леди вырывает добычу прямо из-под клюва белой цапли Qingrong Yang / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «11—14 лет». «Альпийский рассвет», силуэты альпийских козлов, отдыхающих над морем облаков Lubin Godin / Wildlife Photographer of the Year 2025
Серия снимков «Мгновения наблюдения» Лука Лоренц (Германия) выражает свою любовь к природе через художественную фотографию.
С детства он мечтал узнать всё о птицах. Часами наблюдал за ними в парках на окраине Берлина, а в 13 лет купил свой первый фотоаппарат — и фотография стала страстью.
Победитель в категории «Премия восходящей звезды». «Отражённая слава» Краснозобая гагара Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Премия восходящей звезды». «Соседи», однажды вечером Нутрия — южноамериканский грызун, завезённый в Европу ради меха и позднее ставший инвазивным видом Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Премия восходящей звезды». «Спокойствие тюленя», тюлень, наслаждающийся дождём Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Премия восходящей звезды». «Мал, да удал», маленькая, скрытная сова. Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Премия восходящей звезды». «Утренняя стража», дрозд на фоне четырех оленей Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Премия восходящей звезды»«Одинокий выживший», птица возвращается с добычей Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Природное искусство». «Пойманная в свете фар», паук-кругопряд на пешеходном мосту, его силуэт подсвечен огнями проезжающих автомобилей Simone Baumeister / Wildlife Photographer of the Year 2025
Победитель в категории «Портреты животных». «Охотник в тени», янтарный блеск глаз филина и мягкий вечерний свет на его оперении Philipp Egger / Wildlife Photographer of the Year 2025