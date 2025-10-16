Призрак в городе-призраке: показаны лучшие фото Wildlife Photographer of the Year

Фотограф дикой природы года 2025 и победитель в категории «Городская дикая природа». «Гость из города-призрака» Бурая гиена скрывается среди руин покинутого алмазного рудника

Музей естественной истории в Лондоне объявил победителей 61-го конкурса Wildlife Photographer of the Year — самого престижного мирового соревнования в области фотографии дикой природы. Из 60 тыс. заявок из 113 стран были выбраны лучшие снимки, раскрывающие красоту, силу и хрупкость природы.

Главным победителем стал южноафриканский фотограф Вим ван ден Хивер за снимок «Гость из города-призрака». Его фотография запечатлела бурого гиену, появившегося среди руин заброшенного алмазного городка Колманскоп в Намибии. Работа демонстрирует, как природа постепенно возвращает себе места, покинутые человеком. На создание этого единственного кадра с помощью фотоловушки Вим потратил десять лет, проявив невероятное терпение и настойчивость. Среди других впечатляющих работ — жук-дровосек на фоне техники (Андреа Доминици, Италия), детеныш муравьеда-сироты (Фернандо Фасиоли, Бразилия), охотящийся каракал среди фламинго и свечение хищного растения под ультрафиолетом и многие другие.

Портфолио «Видения Севера» Алексея Харитонова (Израиль / Россия) находит искусство в неожиданных перспективах северных болот.

Самоучка и любитель пейзажной съёмки, он исследует труднодоступные районы Русского Севера, Сибири и Арктики. С помощью дронов он открывает зрителю красоту тайги и тундры — мира, хрупкого перед лицом климатических перемен

Проект «Конец охоты» Хавьер Аснар Гонсалес де Руда (Испания) исследует сложные отношения между людьми и гремучими змеями в США.

На протяжении веков эти змеи вызывали у людей противоположные чувства — от почтения и уважения до страха и ненависти. Ежегодные «фестивали гремучих змей» (rattlesnake round-ups) зародились в 1930-х годах: охотники соревновались, кто соберёт больше змей по весу. Сегодня такие мероприятия теряют популярность, хотя антагонизм к змеям в некоторых штатах всё ещё силён.

Своей серией Хавьер призывает к уважению и защите этих животных, прежде чем они исчезнут с американского ландшафта.

Серия снимков «Мгновения наблюдения» Лука Лоренц (Германия) выражает свою любовь к природе через художественную фотографию.

С детства он мечтал узнать всё о птицах. Часами наблюдал за ними в парках на окраине Берлина, а в 13 лет купил свой первый фотоаппарат — и фотография стала страстью.