Протест фермеров в Германии. Фото дня

Берлин, Германия, 22 марта 2024 года. Немецкие фермеры подняли вверх метлы и вилы с надетыми на них резиновыми сапогами и рубашками — так они выражают свой протест против политики правительства Германии в отношении сельского хозяйства, требуя более серьезной поддержки для отрасли. Участники митинга перекрыли улицы тракторами и грузовиками, создав пробки в правительственном квартале Берлина.

Фермеры требуют налоговых льгот и сокращения бюрократии в своей сфере, а также полного сохранения субсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Аналогичные акции немецкие аграрии проводят с начала 2024 года.