Протест против итогов парламентских выборов в Тбилиси. Фото дня

28 октября 2024 года, Тбилиси, Грузия. У здания Национального собрания (парламента) Грузии собрались участники акции протеста против итогов состоявшихся 26 октября выборов. ЦИК республики объявил о победе правящей партии «Грузинская мечта», которая набрала более 54% голосов и получила право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии, все они отказываются признавать итоги выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными, обвинив Россию во вмешательстве в избирательный процесс, и призвала народ протестовать.