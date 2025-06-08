Протесты против облав на мигрантов в Лос-Анджелесе. Фотогалерея

Протесты против массовых арестов нелегальных мигрантов продолжаются в Лос-Анджелесе. На плакатах протестующих написано: «Ни один человек не нелегален», люди скандируют: «Освободите их всех» и «Остановите депортации». В ходе протестных акций произошли столкновения активистов с полицейскими и сотрудниками иммиграционной службы, которые продолжали проводить облавы на нелегалов. В центре Лос-Анджелеса и Парамаунте силовики применили против толпы светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп направил в город 2 тысячи нацгвардейцев, а потом заявил, что ситуация урегулирована, и поблагодарил их за помощь. При этом в Пентагоне сообщили, что ближайшее подразделение морпехов приведено в состояние повышенной готовности, чтобы вмешаться в случае необходимости. Как все эти события выглядят в объективах репортеров — смотрите в фотогалерее RTVI: