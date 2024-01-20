Протесты против ультраправого экстремизма в Германии. Фото дня

20 января 2024 года, Франкфурт-на-Майне, Германия. Жители города вышли на акцию протеста против ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По данным организаторов, в демонстрации на улицах Рёмерберг, Паульсплац и торговой улице Цайль приняли участие до 50 000 человек.

Протесты против AfD и акции в защиту демократии проходят по всей Германии на протяжении последней недели. Они начались после того, как стало известно о встрече высокопоставленных членов AfD с ультраправыми экстремистами, состоявшейся на вилле в Потсдаме в ноябре 2023 года.

По данным медиагруппы Correctiv, члены которой снимали и записывали часть встречи, политики из AfD обсуждали с ультраправыми экстремистами и сторонниками ультраправых идей возможное введение законодательных мер, которые позволят массово высылать из страны иммигрантов, граждан Германии иностранного происхождения и тех, кто помогал нелегалам.

Демонстрация против правого экстремизма на площади Опернплац в Ганновере. Участники держат плакаты с надписями «Голосовать за AfD — это 1933 год» и «Люди — иностранцы где-то там. Расисты — козлы везде».