Францию охватили массовые протесты. Фото дня

18 сентября 2025 года, Париж, Франция. Сотни тысяч человек вышли на протесты, чтобы выразить свое несогласие с экономической политикой правительства. По данным МВД Франции, в акциях протеста по всей стране приняли участие более полумиллиона человек, а по оценке французской Всеобщей конфедерации труда — более миллиона протестующих.

Изначально была объявлена забастовка крупных французских профсоюзов. К ним также присоединились участники движения «Bloquons Tout» («Блокируем всё»). Демонстранты выступают против пенсионной реформы, выражают недовольство планами правительства по сокращению бюджета, а также призывают пересмотреть налоговую политику.

В районе парижского бульвара Вольтера протестующие забросали камнями и бутылками полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. Кроме того, в столице повреждены несколько автобусных остановок и фасады банков.

В МВД Франции сообщили, что в ходе протестов задержан 181 человек, из них 31 — в парижском регионе. В ходе столкновений пострадали по меньшей мере восемь силовиков, 10 протестующих и один журналист.