Пустыня Сахара впервые за десятки лет ушла под воду. Фотогалерея

В нескольких районах юго-востока Марокко за два октябрьских дня выпало столько осадков, что пустыня Сахара оказалась затопленной. Как она выглядит сейчас — в фотогалерее RTVI.

Спутниковые снимки НАСА показали, что озеро Ирики, которое оставалось сухим в течение последних 50 лет, заполняется. «Уже 30—50 лет не было такого количества осадков за столь короткий промежуток времени», — рассказал представитель метеорологического агентства Марокко Хуссин Юабеб.

Такие дожди, которые метеорологи называют внетропическим штормом, могут изменить погодные условия в регионе в ближайшие месяцы и годы. Поскольку воздух теперь содержит много влаги, это способствует испарению и будет провоцировать больше аномальных явлений, пояснил Юабеб.

Сахара, площадь которой составляет 9,4 млн кв. км, является крупнейшей в мире жаркой пустыней, простирающейся через дюжину стран в северной, центральной и западной Африке. Повторяющиеся засухи стали проблемой во многих из этих стран, поскольку экстремальные погодные явления усиливаются из-за глобального потепления.

В результате наводнения в Марокко в прошлом месяце погибло 18 человек, а его последствия распространились на регионы, пострадавшие от землетрясения в прошлом году. Запруженные водохранилища в юго-восточной части страны наполнялись рекордными темпами в течение сентября.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло заявила журналистам в понедельник, что водные циклы по всему миру меняются все чаще.

«В результате повышения температуры гидрологический цикл ускорился. Он также стал более неустойчивым и непредсказуемым, и мы сталкиваемся с растущими проблемами из-за либо слишком большого, либо слишком малого количества воды», — сказала она.