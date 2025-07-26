Визуал
26.07.2025 / 15:39

Пятнадцать отличных нарядов прямиком с Comic-con в Сан-Диего

Сяо М. в костюме Рэйвен и Алекс Д. в костюме Бистбоя
Сяо М. в костюме Рэйвен и Алекс Д. в костюме Бистбоя
Richard Shotwell / Invision / AP

В городе Сан-Диего, штат Калифорния (США), с 24 по 27 июля проходит фестиваль «Comic Con San Diego 2025» — одно из главных мероприятий года для любителей индустрии развлечений и комиксов. В нем обычно принимают участие многие известные актеры, режиссеры, продюсеры, писатели, авторы графических романов и так далее. В программе: эксклюзивные презентации новых фильмов и сериалов, панельные дискуссии, впечатляющие косплей-шоу и обширная выставка коллекционных товаров. Наиболее интересные наряды гостей фестиваля — в фотогалерее RTVI.

Человек в костюме Росомахи из «Людей Икс» позирует фотографу
Andrew Park / Invision / AP)

Alisson Dinner / EPA / TASS

Alisson Dinner / EPA / TASS

Мартина Кокс из Германии в костюме Чудо-женщины
Andrew Park / Invision / AP

Жетель Сан-Диего в костюме персонажа из сериала «Среди нас»
Andrew Park / Invision / AP

Луиджи и Марио из «Mario Kart» едут на Comic-Con
Andrew Park / Invision / AP

Alisson Dinner / EPA / TASS

Трое друзей из Калифорнии в костюмах охотников за привидениями пришли на презентацию фильма «Братья Блюз: Побег Джолиет Джейк»
Andrew Park / Invision / AP

Келси Ханц в костюме Измы и Абрахам Лопес в костюме Куско из «Похождений императора»
Andrew Park / Invision / AP

Марк Шерман в костюме Иниго Монтойи, Гейл Хукер в костюме Ужасного Пирата Робертса и Саманта Шерман в костюме Лютик из «Принцессы-невесты»
Andrew Park / Invision / AP

Группа друзей в костюмах Shy Guys из «Super Mario Bros.»
Andrew Park / Invision / AP

Джозеф Марторелла из Лос-Анджелеса в костюме мандалорца
Andrew Park / Invision / AP

Andrew Park / Invision / AP

Andrew Park / Invision / AP