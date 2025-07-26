Пятнадцать отличных нарядов прямиком с Comic-con в Сан-Диего

В городе Сан-Диего, штат Калифорния (США), с 24 по 27 июля проходит фестиваль «Comic Con San Diego 2025» — одно из главных мероприятий года для любителей индустрии развлечений и комиксов. В нем обычно принимают участие многие известные актеры, режиссеры, продюсеры, писатели, авторы графических романов и так далее. В программе: эксклюзивные презентации новых фильмов и сериалов, панельные дискуссии, впечатляющие косплей-шоу и обширная выставка коллекционных товаров. Наиболее интересные наряды гостей фестиваля — в фотогалерее RTVI.