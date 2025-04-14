Ракета New Shepard свозила в космос полностью женский экипаж. Фото дня

США, Техас, 14 апреля. Спускаемая капсула американской многоразовой ракеты New Shepard компании Blue Origin после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести женщин-туристов успешно приземлилась на западе штата. В экипаже были певица Кэти Перри, журналист, телеведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предприниматель Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен, кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн и невеста главы Blue Origin Джеффа Безоса, журналист и пилот вертолета Лорен Санчес.