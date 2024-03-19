Раздача бесплатной еды в Рамадан в Пешаваре. Фото дня

Пакистан, Пешавар, 19 марта. Женщины и дети в бурках в ожидании бесплатной еды, которую раздают местные жители в период поста во время месяца Рамадан — девятого месяца в исламском календаре, который основан на лунном цикле. Пост (ураза) длится 30 дней, он начинается на рассвете с утреннего азана (призыва к молитве) и заканчивается с заходом солнца, после вечернего азана. В эти дни мусульмане соблюдают очень строгий пост: не едят и не пьют от зари до захода солнца. Верующие считают, что именно в этот период пророку Мухаммеду открылись первые стихи Корана.