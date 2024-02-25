Разрушенное здание вокзала в Константиновке. Фото дня

25 февраля 2024 года, город Константиновка (находится на подконтрольной Украине территории Донбасса). Спасатели тушат пожар внутри разрушенного городского вокзала.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что по железнодорожной станции в Константиновке «был нанесен удар» в момент «подвоза резервов и БК (боекомплектов. — Прим. RTVI)». Российский телеграм-канал «Военный осведомитель» отмечает, что здание вокзала полностью разрушено. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет, что вокзал в Константиновке «использовался как место дислокации личного состава и техники ВСУ».

Минобороны России не комментировало сообщения об ударе по вокзалу в Константиновке. Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.