Визуал
15.06.2024 / 20:25

Реконструкторы на фестивале «Времена и эпохи» в Москве. Фотогалерея

Реконструкторы на фестивале «Времена и эпохи» в Москве. Фотогалерея
Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

С 12 по 16 июня 2024 года в Москве проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи»

Организаторы сообщают, что фестиваль в этом году посвящен победам России в исторической ретроспективе. Более сотни российских и зарубежных реконструкторов воссоздадут на территории восьми парков победные сражения императора Александра І, Битву при Ладоге, подвиги русских землепроходцев и другие исторические события.

На Главной аллее ВДНХ прошла реконструкция исторических парадов физкультурников, которые проходили в Советском Союзе. Участники с флагами и спортивными снарядами прошли маршем от фонтана «Дружба народов СССР» до «Каменного цветка».

В «Москинопарке» показывают и рассказывают, как выглядела Москва в 1941 году, когда к столице приближался враг. Там же расположится площадка о Диком Западе для любителей вестернов.

Фестиваль «Времена и эпохи» в парке у Ростокинского акведука
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Площадка фестиваля «Времена и эпохи» в кинопарке «Москино»
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Фестиваль «Времена и эпохи» в парке культуры и отдыха «Бабушкинский».
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Площадка фестиваля «Времена и эпохи» в кинопарке «Москино»
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» в парке «Печатники»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Площадка фестиваля «Времена и эпохи» в кинопарке «Москино»
Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Фестиваль «Времена и эпохи» в парке у Ростокинского акведука
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» в парке 50-летия Октября
Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Парад физкультурников на XII Московском историческом фестивале «Времена и эпохи» на ВДНХ
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Площадка XII Московского исторического фестиваля «Времена и эпохи» в центре Москвы.
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» в парке 50-летия Октября
Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Парад физкультурников на XII Московском историческом фестивале «Времена и эпохи» на ВДНХ.
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Площадка исторического фестиваля «Времена и эпохи» в кинопарке «Москино»
Педагия Тихонова / Агентство «Москва»

Екатерина Дериглазова