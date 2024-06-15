Реконструкторы на фестивале «Времена и эпохи» в Москве. Фотогалерея

С 12 по 16 июня 2024 года в Москве проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи»

Организаторы сообщают, что фестиваль в этом году посвящен победам России в исторической ретроспективе. Более сотни российских и зарубежных реконструкторов воссоздадут на территории восьми парков победные сражения императора Александра І, Битву при Ладоге, подвиги русских землепроходцев и другие исторические события.

На Главной аллее ВДНХ прошла реконструкция исторических парадов физкультурников, которые проходили в Советском Союзе. Участники с флагами и спортивными снарядами прошли маршем от фонтана «Дружба народов СССР» до «Каменного цветка».

В «Москинопарке» показывают и рассказывают, как выглядела Москва в 1941 году, когда к столице приближался враг. Там же расположится площадка о Диком Западе для любителей вестернов.